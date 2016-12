Plus d'infos sur l'exposition Erich Maria Remarque, un pacifiste militant à Manosque

L'auteur allemand, Erich Maria Remarque, est célèbre dans le monde entier pour son roman À l'ouest, rien de nouveau, véritable dénonciation de la guerre et de ses crimes. Malgré cette notoriété, on connaît peu de détails sur sa vie et ses autres écrits, profondément imprégnés par l'histoire de l'Allemagne du XXème siècle : sa jeunesse à Osnabrück, ville impériale, la première guerre mondiale, la République de Weimar, ses exils en Suisse et aux Etats-Unis.

L'exposition du Centre de la Paix Erich Maria Remarque d'Osnabrück, constituée de panneaux chronologiques retraçant la vie et l'oeuvre de l'écrivain, permet au visiteur de s'immerger dans l'univers d'E.M. Remarque et de découvrir les évènements qui ont marqué son parcours : ses rencontres, ses succès, ses amours avec notamment Marlène Dietrich et Paulette Goddard, mais surtout ses engagements pour la paix, l'humanisme et les droits de l'homme. L'exposition, abondamment illustrée de photographies et de documents rares, dresse un portrait complet d'un auteur militant pour le pacifisme.

Vernissage le vendredi 10 juin à 18h suivi d'une Table Ronde avec Thomas F. Schneider et Mireille Sacotte, spécialiste de Jean Giono et professeur émérite à Paris.

Organisée par le Centre Jean Giono, en coopération avec le Centre de la Paix Erich Maria Remarque d'Osnabrück et le Centre Franco-Allemand de Provence.

Renseignements et réservations au Centre Jean Giono au 04 92 70 54 54 ou à centrejeangiono.com

Site web : http://centrejeangiono.com

Infos réservation :

Renseignements et réservations au Centre Jean Giono au 04 92 70 54 54 ou à centrejeangiono.com